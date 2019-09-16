Очільниця МОЗ підтримала забезпечення хворих ліками з медичним канабісом

Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька визнає, що тяжкохворим українцям необхідні препарати з вмістом медичного канабісу

Українські пацієнти з тяжкими захворюваннями мають право на доступ до медичних препаратів, що містять у своєму складі медичний канабіс, і влада «крок за кроком» робитиме все для того, щоб їх такими ліками забезпечити, повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

«Пацієнти в Україні мають право на доступ до препаратів, що містять складові медичного канабісу. Ми робитимемо це крок за кроком», – сказала Скалецька під час онлайн-зустрічі щодо захисту прав пацієнтів в Україні, повідомив «Укрінформ».

Раніше попередня очільниця МОЗ Уляна Супрун заявляла, що лікування препаратами, які містять медичний канабіс, потребують близько двох мільйонів українців. Зокрема, понад 20 тисяч дітей із фармрезистентними формами епілепсії (що не піддається лікуванню існуючими препаратами), сотні тисяч онкохворих, більш як 100 тисяч паліативних пацієнтів та десятки тисяч ветеранів війни із посттравматичним стресовим розладом.

На сьогодні лікувальні властивості канабісу визнані. Ліки на його основі дозволені в 44 країнах, зокрема в країнах ЄС.

В Україні наразі чинне законодавство не дозволяє досліджувати канабіс та його похідні і використовувати для лікування – ці речовини входять до списків наркотичних та психотропних, обіг яких в Україні заборонений.

Також Супрун пояснювала, що медичні препарати з вмістом канабісу не викликають звикання чи залежності. Канабіноїди, що в них містяться, це здебільшого речовина канабідіол (КБД), яка майже не має психотропної дії, знеболює, розслабляє і гальмує. Саме КБД переважає в медичному канабісі.

Люди часто плутають поняття рекреаційного та медичного канабісу. Рекреаційний канабіс, який вживають задля отримання задоволення, містить значну кількість тетрагідроканабінолу (ТГК). ТГК має виражені психотропні ефекти і збуджує нервову систему. Він є головним психоактивним компонентом канабісу, і саме він викликає звикання та інтоксикацію.

Раніше українці зареєстрували на сайті Верховної Ради петицію про легалізацію медичної марихуани, яка набрала необхідну кількість голосів для її розгляду. Петицію підтримав парламентський комітет з прав людини.