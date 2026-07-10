«Луцьксантехмонтаж №536» належить бізнесмену Ігору Чорнусі та його дружині

Власники приватного акціонерного товариства «Луцьксантехмонтаж №536» Ірина Патлашинська та Ігор Чорнуха придбали ТОВ «Привокзальний квартал». Саме ця компанія два роки тому замовила детальний план території однойменного мікрорайону Луцька, який передбачає будівництво понад 30 багатоповерхівок.

Інформація про зміну власників зʼявилася в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Водночас співвласник «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор Чорнуха підтвердив виданню «Сила правди» придбання компанії.

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Раніше ТОВ «Привокзальний квартал» належало луцькому адвокату Сергію Книшу. У 2024 році компанія замовила розроблення детального плану території колишньої промзони поблизу вулиці Клима Савура. Документ передбачає будівництво двох 16-поверхових, 27 девʼятиповерхових та одного восьмиповерхового будинку.

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Проєкт викликав суперечки серед місцевих підприємців, які роками працювали на приватних ділянках у промисловій зоні. Вони виступили проти житлової забудови. Водночас її підтримували будівельні компанії, які вже володіють землею на цій території. Зокрема, «Луцьксантехмонтаж №536» уже звів у цьому районі перший будинок житлового комплексу «Тріумф». Окрім того, компанія володіє ще однією земельною ділянкою площею 1,8 га на вулиці Клима Савура.

Сам «Привокзальний квартал» орендує комунальну земельну ділянку площею 0,7 га на проспекті Перемоги. На ній розташовані колишні складські та побутові приміщення загальною площею понад 1,5 тис. м².

Проєкт ділянки (з сайту «Сила правди»)

У коментарі «Силі правди» Ігор Чорнуха розповів, що поки компанія розглядає придбане товариство як інвестицію, а остаточного рішення щодо використання ділянки ще не ухвалила.

«Поки що ми придбали його як актив на майбутнє. На цій земельній ділянці наразі нічого не планується, але згодом такі плани з'являться. І це не обов'язково буде житло. Поруч проходить залізниця, тому ще будемо аналізувати, що там доцільніше реалізувати. Можливо, це будуть торговельні площі чи об'єкти сфери послуг», – зазначив підприємець.

ТОВ «Привокзальний квартал» зареєстроване у 2013 році. До зміни власників його одноосібним засновником і директором був Сергій Книш.

«Луцьксантехмонтаж №536» працює на будівельному ринку понад 60 років. Компанія належить дітям багаторічного керівника підприємства Віктора Чорнухи – бізнесмену Ігорю Чорнусі та депутатці Волинської обласної ради Ірині Патлашинській.

Підприємство також активно виконує бюджетні підряди на Волині. За даними системи Prozorro, з 2016 року компанія отримала державних замовлень на понад 470 млн грн.