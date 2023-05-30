BAE Systems Land and Armaments виробляє винищувачі Typhoon

Британська оборонна компанія BAE Systems відкриє офіс в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсмуками зустрічі з представниками BAE Systems.

На зустрічі Зеленський і представники компанії домовилися про відкриття офісу BAE Systems в Україні і обговорили локалізацію тут виробничих та ремонтних потужностей.

«Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлені в більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз», – написав Зеленський.

BAE Systems plc – компанія, яка спеціалізується на оборонній та аерокосмічній галузях. Вона одна із шести найбільших постачальників Пентагону, а також головний партнер у програмі F-35 Lightning II.

Серед іншого, BAE Systems Land and Armaments виробляє:

винищувачі Typhoon, Jaguar, Harrier II, Tornado GR4;

бойові машини M2/M3 Bradley;

бронетранспортери M113;

самохідні гаубиці M109 Paladin, Archer, гаубиці M777;

танки Challenger.

Наразі України вже отримала 28 танків Challenger 2 від Великої Британії і близько 100 одиниць бойових машин M2/M3 Bradley від США. Також 30 травня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Німеччина могла б приєднатися до «коаліції винищувачів» і передати Києву Eurofighter Typhoon.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що концерн «Укроборонпром» і німецька компанія Rheinmetall почнуть спільне виробництво з танків і бойових машин піхоти. 17 травня державний концерн «Укроборонпром» і німецька компанія Rheinmetall уклали угоду про стратегічне партнерство шляхом створення спільного підприємства.