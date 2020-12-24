«Ми нічого не переносимо, ми просто починаємо святкувати Різдво 25-го і завершуємо 7-го».

В Івано-Франківську парафія храму Найсвятішого Серця Христа Чоловіколюбця Української греко-католицької церкви (УГКЦ) оголосила про те, що святкуватиме Різдво Христове 25 грудня, повідомив у четвер, 24 грудня, священик цього храму Ігор Пелехатий.

«Заохочені главою УГКЦ блаженнішим Святославом, – запрошуємо наших парафіян та всіх івано-франківців на урочисту різдвяну святу літургію, яка розпочнеться завтра, 25 грудня, о 10:00 в храмі Найсвятішого Серця Христа-Чоловіколюбця», – написав він у Facebook.

Таким чином, ця парафія стала другою в УГКЦ, яка заявила про намір святкувати Різдво 25 грудня. Першою про такий намір заявила парафія УГКЦ в Чернівцях. Інші парафії про перехід на святкування Різдва за новим стилем не повідомляли.

Нагадаємо, що 25 грудня, день Різдва за новим стилем, в Україні є державним вихідним.