Підпали сталися впродовж вересня-грудня 2022 року

Тернопільський міськрайонний суд засудив до 3,5 років позбавленні волі одного із виконавців підпалу елітних авто в Тернополі. Йдеться про справу, головним обвинуваченим якої є тернопільський бізнесмен Михайло Палагнюк. Слідство вручило підозру підприємцю у січні 2023 року.

За версією правоохоронців, організатор залучив двох виконавців та пособника, які впродовж вересня-грудня 2022 року умисно підпалили три автівки преміумкласу, що належали потерпілому та його близькому оточенню. Зокрема, підпалили два Mercedes-Benz моделей E220D і GLA 250 та BMW X5, йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 26 лютого. Загальна вартість завданих збитків становить близько 5 млн грн.

Правоохоронці також встановили осіб, які виконували замовлення з підпалу авто. Одним з них виявився місцевий житель Юрій Білик. Щодо нього судове засідання відбувалося 26 лютого. Справи ще двох виділенні в окремі кримінальні провадження, їх судитимуть згодом.

Слідство встановило, що обвинувачений Юрій Білик виготовляв запальні суміші, а потім під’їжджав до місця скоєння злочину і підпалював вказані автомобілі. У суді тернополянин визнав провину і зазначив, що вже примирився з потерпілим.

Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на термін три роки та шість місяців. Також в термін відбування покарання врахують період його попереднього ув’язнення – з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року та з 10 вересня 2025 року по 26 лютого 2026 року. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.