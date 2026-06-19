Йдеться про 14 земельних ділянок у Поляницькому лісництві ДП «Ворохтянський лісгосп»

Правоохоронці викрили учасників організованої злочинної групи, які незаконно захопили 17 га лісового фонду неподалік популярного гірськолижного курорту «Буковель» на майже 38 млн грн. Про це у п’ятницю, 19 червня, повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

Йдеться про 14 земельних ділянок у Поляницькому лісництві ДП «Ворохтянський лісгосп», розташованих неподалік відомого курорту «Буковель». Їхня ринкова вартість – майже 38 млн грн. Фігурантами схеми є колишній керівник відділу Держгеокадастру в Яремчі, експосадовці правоохоронних органів, інженери, геологи, геодезисти, місцеві підприємці та забудовники, а також працівник прокуратури.

«Йдеться не лише про державний ліс, який намагалися перетворити на приватний актив, а про людей, які вирішили, що можуть це зробити безкарно. Не можуть. Відповідальність буде невідворотною. Моя позиція однозначна – для закону немає “своїх” і “чужих”. Працівник прокуратури, правоохоронець чи будь-який посадовець, причетний до злочину, відповідатиме на рівні з іншими», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, учасники групи діяли за чіткою схемою. Спочатку підробляли документи, використовували фіктивну технічну документацію та привласнювали ділянкам кадастрові номери. Землі реєстрували на підставних осіб. Надалі землі планували використовувати під комерційну забудову.

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Сімом учасникам повідомили про підозру. Раніше у межах цієї схеми до відповідальності вже притягнули шістьох інших фігурантів, яких суд визнав винними. Загалом правоохоронці скерували до суду 13 обвинувальних актів та домоглися повернення державі 26 незаконно привласнених земельних ділянок.