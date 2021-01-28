В ОП стверджують, що спроби зіпсувати відносини України та США не увінчалися успіхом

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав марними спроби зіпсувати відносини Києва та Вашингтона через запровадження Мінфіном США персональних санкцій проти народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського. Про це повідомляється на сайті ОП.

Таким чином в ОП вперше прокоментували скандал з Дубінським.

«Спроби багатьох сил як усередині країни, так і ззовні зіпсувати відносини України зі Сполученими Штатами Америки не увінчалися успіхом, двопартійна підтримка у нас була й залишається. Наша позиція тут принципова, і весь світ побачив, яка вона, на протязі цих уже майже двох років. Ми категоричні противники втручання у справи будь-якої держави, у тому числі противники втручання у внутрішні справи України», – сказав Єрмак.

Він додав, що за дорученням президента Володимира Зеленського державні органи зроблять усе від них залежне, щоб ті, хто організовував або брав участь у подібному втручанні, були притягнуті до відповідальності, незалежно від того, які позиції вони займають.

«Держбюро розслідувань порушило кримінальну справу. Триває слідство, і ми чекаємо на його результати, слідство повинне дати відповіді на дуже багато запитань», – зазначив він.

Коментуючи розгляд питання про запровадження США санкцій щодо Дубінського всередині фракції «Слуга Народу», Єрмак сказав, що знає про те, що така розмова була, а більшість депутатів хочуть «розібратись».

«Я знаю, що відбулася зустріч тимчасового повіреного у справах США Крістіни Квін з ядром фракції. Мене радує, що політична зрілість більшості депутатів зростає. Вони не приймають поспішних рішень, вони хочуть розібратися в цьому. Знаю, що була детальна розмова».

Як інформував ZAXID.NET, 11 січня Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає «російським агентом». Під санкції також потрапив народний депутат України зі «Слуги народу» Олександр Дубінський.

Невдовзі після цього Офіс генерального прокурора України відкрив проти Дубінського кримінальне провадження за ухилення від сплати податків і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Через кілька днів після цього перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг. Сам Дубінський заявив, що ніколи не втручався в американські вибори і не мав стосунку до оприлюднення «плівок Деркача».

За інформацією ЗМІ, 25 січня під час засідання «Слуги народу» Зеленський закликав Дубінського вийти з фракції, однак той не погодився.

Колишній журналіст Олександр Дубінський потрапив до Верховної Ради як мажоритарник від «Слуги народу» на позачергових парламентських виборах, які відбулися 21 липня 2019 року. У червні 2020 року Дубінський також очолив партійний осередок «Слуги народу» в Київській області.