Офіс генпрокурора зареєстрував п'ять проваджень щодо можливого побиття співробітників НАБУ під час обшуків

Офіс генерального прокурора зареєстрував п’ять проваджень щодо можливого застосування сили до працівників НАБУ з боку СБУ під час обшуків 21 липня. Про це у вівторок, 12 серпня, повідомив «Укрінформ» з посиланням на коментар начальниці управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар'яни Гайовської-Ковбасюк.

«Офісом генерального прокурора за фактом можливого застосування сили з боку співробітників СБУ до співробітників НАБУ під час проведення 21 липня 2025 року обшуків зареєстровано 5 кримінальних проваджень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 ККУ, з них два – за матеріалами звернень співробітників НАБУ до органів Національної поліції України», – цитує «Укрінформ» Мар'яну Гайовську-Ковбасюк

Мар'яна Гайовська-Ковбасюк уточнила, що ці провадження об’єднали в одне. Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління Державного бюро розслідувань. Також вона уточнила, що інших заяв щодо можливого застосування сили під час обшуків, до Офісу генпрокурора не надходило.

Нагадаємо, Нагадаємо, 21 липня СБУ, ДБР та Офіс генпрокурора провели щонайменше 70 обшуків у справах, в яких фігурують співробітники НАБУ. Пізніше стало відомо, що кілька співробітників НАБУ отримали підозри та були затримані. Правоохоронців підозрюють у співпраці з Росією, а також вчиненні важких ДТП із постраждалими.

На початку серпня експрокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький заявив, що під час слідчих дій СБУ та ОГП до одного з працівників НАБУ застосовували сили. Зокрема, за словами Броневицького, детектива НАБУ били по потилиці для того, щоб той повідомив слідчим пароль для розблокування телефону.