У Бериславі Херсонської області місцевим жителям російські військові наказали виїхати з міста до 10 листопада. Основною причиною вони вказують можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС, повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні в неділю, 6 листопада.

«Продовжуються заходи насильницької евакуації населення з тимчасово зайнятих територій. В населеному пункті Берислав місцевим жителям наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною окупанти вказують можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС», – йдеться в повідомленні.

У ньому також зазначається, що загарбники на Херсонщині масово знищують приватні катери на узбережжях Дніпра. За інформацією Генштабу, вони забирають собі двигуни та інше майно з плавзасобів.

«Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила в дельту річки та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку “Нижньодніпровський”», – наголосили в Генштабі.

Також у зведенні підтверджено ураження окупантів українськими військовими на Херсонщині за останні дні. Так, у Каховці ЗСУ завдали удару по будівлі, де перебували до 200 росіян. Наслідки удару ворог ретельно приховує, в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи.

Крім того, В районі населеного пункту Раденськ знищено велику колону бойової техніки. Втрати противника уточнюються.