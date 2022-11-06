Російські окупанти розпочали депортацію мешканців з шести громад у Каховському районі Херсонської області, повідомив у неділю, 6 листопада, Центр національного спротиву.

«З 6 листопада росіяни примусово "евакуюють" мешканців Голопристанської, Олешківської, Каховської, Горностаївської, Великолепетиської та Верхньорогачицької громад. В першу чергу вони проводитимуть її з населених пунктів вздовж Дніпра, де зараз росіяни активно облаштовують лінію оборони», – йдеться в повідомленні.

Зоною так званої "евакуації" загарбники визначили 15-кілометрову ділянку вздовж лівого берега Дніпра. За даними Центру національного спротиву, у звільнених помешканнях росіяни розміщують своїх військовослужбовців, які принагідно грабують оселі українців.

Також повідомляється, що окупанти крадуть майно медичних закладів. Зокрема, з Горностаївського центру первинної медико-санітарної допомоги та Центральної міської лікарні Нової Каховки уже вивезли все медобладнання та медикаменти на територію тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Херсоні росіяни розграбували художній музей і обласну державну адміністрацію.