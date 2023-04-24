Російські окупанти перекинули на Авдіївський напрямок танкову бригаду, яку готуються використати для штурму позицій Збройних сил України. Про це повідомив начальник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону в понеділок, 24 квітня, повідомила агенція УНІАН.

За його словами, на Авдіївському напрямку ворог почав нарощувати артилерійські обстріли. Так, за минулу добу було 494 обстріли. Дмитрашківський констатував, що фактично ворог повернувся до тієї чисельності обстрілів, яка була в лютому.

«З’явилася інформація про переміщення танкової бригади в район Авдіївки. Варто очікувати, що ворог найближчим часом цю техніку використає, оскільки останні дві доби ворог штурмував позиції без застосування техніки», – сказав речник.

Також Дмитрашківський зазначив, що Вугледар окупанти так само продовжують обстрілювати реактивною артилерією.

«Вчорашній обстріл може свідчити про те, що, можливо, і на цьому напрямку ворог буде знову намагатися проводити штурмові дії. Натомість за добу ворог втратив 200 осіб вбитими і пораненими і 20 одиниць техніки», – повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня Дмитрашківський не виключав, що ворог може найближчим часом почати штурмові дії на Вугледарському напрямку.