У п’ятницю, 31 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області загинув хлопець, який вистрибнув з вікна лікарні. До цього над ним за проукраїнські погляди знущалися росіяни, повідомив у суботу, 1 квітня, міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, випадок трапився у лікарні Мелітополя. Молодий хлопець, якого окупанти під конвоєм доставили у травматологічне відділення, вистрибнув з вікна медзакладу на п'ятому поверсі.

«Шансів вижити у нього не було. Немита росія продовжує нищити наших людей в окупації. Викрадення, катування, тортури та доведення до самогубства – проукраїнськи налаштованих громадян намагаються вижити всіма способами», – наголосив Іван Федоров.

Нагадаємо, Мелітополь перебуває під російською окупацією від початку повномасштабної війни. Окупанти в Мелітополі створили щонайменше п’ять катівень у різних районах.