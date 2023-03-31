У просторі мешканцям Мелітополя надаватимуть комплексну допомогу

У п'ятницю, 31 березня, у Львові запрацював координаційний простір допомоги «Мелітополь саме тут. Львів». Облаштували його на вул. Січових Стрільців, 8. Про це повідомили в Львівській міській раді. Це вже другий такий простір допомоги мелітопольцям, який відкрили в Україні. Перший працює в Запоріжжі.

У центрі мелітопольці зможуть отримати психологічні та медичні консультації, поради спеціалістів соціального захисту і освіти, юридичну допомогу, поміч в оформленні фінансової підтримки від міжнародних фондів та організацій, або ж просто з користю провести час з дітьми чи відпочити. Адже в просторі планують проводити культурно-розважальні заходи для дітей, підлітків та дорослих. Окрім того, простір можна використовувати як комфортний коворкінг у центрі міста.

«Громада Львова з радістю буде долучатися до допомоги, і для мене за честь буде один з перших візитів зробити в Мелітополь. Маємо наш великий міський центр допомоги всім українцям. Але також маємо багато локацій, які об’єднують людей з певних територій. Це великий простір Маріуполя, тепер є простір Мелітополя, і зараз Скадовськ відкриває свій простір. Ми допомагаємо всім, бо всі ми – рідні. Ми зацікавлені в тому, щоб була максимальна інтеграція, щоб люди приносили щось своє цікаве з точки зору культури, і ми готові ділитися своїм», – розповів мер Львова Андрій Садовий.

Колектив простору – це мелітопольці, які є працівниками освітньої сфери, медицини, соціального захисту, молодіжного напрямку тощо. На відкриття простору завітав і мер Мелітополя Іван Федоров.

«З перших днів війни саме Львів допомагає нам, за що ми вдячні від всієї нашої громади. Перший такий центр є в Запоріжжі, а другий – у Львові. Ми всі чекаємо на деокупацію, і ми всі розуміємо, що Львів буде такою деокупаційною базою номер один на кордоні нашої держави. На території Львова сьогодні є дуже велика кількість мелітопольців, і ми маємо про них турбуватися», – зазначив мер Мелітополя Іван Федоров.

Додамо, у Львові на обліку перебувають понад 2 тис. мешканців Мелітополя та Мелітопольського району. Всі вони мають статус вимушено переміщених осіб.

Нагадаємо, російські війська окупували Мелітополь 26 лютого 2022 року.