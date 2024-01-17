Шольц поспілкувався з Байденом щодо надання військової допомоги Україні

Німеччина надасть Україні військові товари на 7 млрд євро у 2024 році. Ця допомога буде частиною спільних зусиль країн-партнерів, повідомив у вівторок, 16 січня, німецький канцлер Олаф Шольц.

За його словами, Шольц провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Після розмови канцлер Німеччини зробив заяву про надання військової допомоги.

«Президент Байден і я згодні: ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку. Сьогодні я розмовляв з Джо Байденом телефоном. У 2024 році Німеччина надасть військові товари на суму понад 7 млрд євро», – повідомив Олаф Шольц.

Яке саме озброєння буде входити до довгострокового пакета військової допомоги, Олаф Шольц не уточнив. Також наразі невідомо, коли почнуться поставки в рамках цієї військової підтримки.

Зазначимо, 12 січня Велика Британія анонсувала новий масштабний пакет допомоги для України на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 118,7 млрд грн) у 2024-2025 роках. До пакета допомоги увійдуть далекобійні ракети, засоби ППО та боєприпаси, повідомив під час візиту до України британський прем’єр-міністр Ріші Сунак.