Олегу Ляшку обрали запобіжний захід за бійку з Герусом

6 листопада екс-нардеп Олег Ляшко побився з нинішнім нардепом від «Слуги народу» Андрієм Герусом

Бориспільський міський районний суд у вівторок, 19 листопада, розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу для колишнього народного депутата від «Радикальної партії» Олега Ляшка і обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання Вікторії Сюмар та депутата Михайла Волинця. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Тепер Ляшко зобов'язаний прибувати за кожною вимогою слідчого і суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, а також утриматись від спілкування з потерпілим чи свідками. Запобіжний захід діє до 17 січня 2020 року.

Прокурор клопотав про тримання під вартою екс-депутата без можливості внесення застави. Серед ризиків назвав можливість Ляшка уникати викликів суду та переховуватися, впливати на потерпілого і свідків, тиснути на суд.

Окрім того, прокурор наголосив, що Ляшко може вчинити повторне правопорушення, оскільки після бійки продовжував публічно образливо висловлюватися щодо Андрія Геруса, зокрема й у соцмережах.

Підозру про вчинення кримінального правопорушення прокурор обґрунтував відповідною заявою, допитом потерпілого, свідків, висновком судмедекспертизи та протоколом розгляду речового доказу.

Зі свого боку, екс-депутат назвав озвучені ризики «смішними», а прокурора — «ідіотом».

«Всі ті обґрунтування, які наводить цей тіп на підтвердження того, що я можу кудись зникати, ухилятися чи впливати, — все це не варто виїденого яйця. Все це вигадки й все це смішно й принизливо, коли народні гроші витрачаються на таких ідіотів», — відповів Ляшко.

Після оголошення рішення Ляшко заявив, що оскаржуватиме не лише його, а й взагалі вручення підозри.

Як інформував ZAXID.NET, 6 листопада лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко побився з нинішнім нардепом від «Слуги народу» та головою парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом. Ляшко звинуватив Геруса в тому, що той, мовляв, лобіював відкриття українського ринку для російської електроенергії.

Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження через бійку Ляшка з Герусом, а вже 18 листопада Ляшку вручили підозру.