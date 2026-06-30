Олександр Сирський у полку «Скеля» у квітні 2026 року

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував повідомлення про небойові смерті у 425 окремому штурмовому полку «Скеля». За його словами, ДБР розпочало розслідування у полку ще до матеріалу «Бабеля», а командир доповідав про усунення порушень. Про це Олександр Сирський розповів у вівторок, 30 червня, в інтервʼю для ТСН.

Олександр Сирський назвав скандал навколо 425 ОШП «ганебною історією». Він наголосив, що військовий у країні, яка перебуває у стані війни, не повинен гинути у тилу. Він також повідомив, що дізнався про порушення у полку ще до журналістського розслідування «Бабеля» й уже тоді розпочалась робота зі «Скелею». Тоді ж, за словами Сирського, розслідування у полку розпочало ДБР. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що через неправдиві доповіді з боку командира полку вважалося, що ситуація вирішена.

«Ще тоді працювала Військова служба правопорядку, там також працювала військова омбудсманка, й ми з нею підтримували взаємодію, забезпечували її роботу. Детально працювали різні комісії, розбирали ці випадки й вживали заходів. По цьому полку були порушені декілька кримінальних справ. Ми думали, що ці негативні явища вже усунені. Командир полку (Юрій Гаркавий, – ред.) доповідав, що всі висновки зроблені, а щодо всіх порушників вжиті заходи», – розповів Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що після повідомлень ЗМІ про те, що порушення у полку не виправили, туди відправили комплексну комісію. До неї входять офіцери різних структур – Генерального штабу ЗСУ та Військової служби правопорядку. Комісію очолює заступник начальника Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Шевченко.

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«Перед ними визначені завдання: перевірити всі місця, де це могло відбуватися; перевірити всі полігони, всіх осіб, які скоїли правопорушення, і де вони перебувають. І ДБР також відкрило провадження. Ми плідно працюємо з ДБР, омбудсманом і зробимо все можливе, щоб порушники були покарані», – наголосив Олександр Сирський.

Скандал у полку «Скеля»

23 червня розслідувачі видання «Бабель» повідомили, що встановили щонайменше 26 випадків небойових смертей у полку «Скеля» за період з кінця 2025 року до весни 2026 року. Загиблими були новобранці, мобілізовані до підрозділу незадовго до цього.

У документах вказувалося, що мобілізовані померли внаслідок пневмонії, серцево-судинних захворювань та інших хвороб. Проте родичі бійців звинуватили полк у несвоєчасному наданні медичної допомоги, а також припускали жорстоке поводження з новобранцями під час підготовки.

У полку «Скеля» заявили про готовність співпрацювати з правоохоронними органами. Водночас у підрозділі стверджували, що автори матеріалу ґрунтували свої висновки на свідченнях військовослужбовців, які нібито не бажали проходити службу та самовільно залишали місце її проходження.

Наступного дня, 24 червня, Державне бюро розслідувань оголосило про відкриття кримінального провадження щодо небойових смертей у полку «Скеля». Того ж дня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що його офіс перевірить інформацію про ймовірні випадки катувань і доведення військовослужбовців підрозділу до самогубства.

25 червня стало відомо, що командира 425 окремого штурмового полку «Скеля», підполковника Юрія Гаркавого, відсторонили від виконання обов’язків.