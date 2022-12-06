Україна довго не може отримати від партнерів деякі види сучасного озброєння, бо це «не лише політичне питання, але й питання технологічних та логістичних перемовин». Про це під час телемарафону заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Глава Міноборони пояснив, зокрема, ситуацію з отриманням Україною систем Patriot.

«Річ у тому, що Patriot – це система протиповітряної оборони середньої дальності дії, а NASAMS або IRIS-T короткої, а є ще більш дальні ураження. Все йде поступово, системи Patriot дуже складні, дорогі та дуже довгі у виготовленні. Порівняйте, ми навіть NASAMS отримали та зараз для нас йде замовлення нових систем«, – пояснив Резніков.

Міністр пояснив українцям, що їм слід розуміти про партнерів те, що вони дуже практичні, прагматичні та реалістичні.

«Тому вони чітко розуміють – якщо дають якусь нову систему, то будуть усвідомлювати що в них є на складах амуніція до них, ракети, системи для ремонту, є інструктори і наші хлопці навчені», – розповів міністр оборони.

Резніков зазначив, що на виготовлення усього, чого потребує Україна, потрібно багато часу. Та головне те, що партнери все ж можуть це виготовити для України.

«Теж саме стосується танків Leopard. Оскільки вони є 1-ші, 2-гі та мають різну ціну і стан. Дати нам два таких танки – це ні до чого, а от 100 матиме значення. Значить вони мають бути в справному технічному стані. Тому, це не просто політичні перемовини, це і технологічні та логістичні», – наголосив міністр.

За словами Резнікова, він залишається оптимістом і вірить, що на полі бою з'являться танки стандартів НАТО і бойові літаки.