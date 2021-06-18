Бізнесмен і позафракційний народний депутат Вадим Новинський підтвердив, що веде переговори про купівлю телеканалу «Наш» у колишнього депутата від «Опозиційного блоку» Євгена Мураєва. Раніше цю інформацію повідомляли ЗМІ з посиланням на свої джерела, але сам олігарх цього не підтверджував.

«Розмови такі йдуть давно, вже більше, напевно, ніж рік, про те, щоб можна було якимось чином брати участь в акціонерному капіталі цього телеканалу. Але поки ще результатів немає», – сказав Новинський журналістам програми «Схеми».

Він запевнив, що як тільки купить телеканал, це стане відомо широкій громадськості.

«Як тільки щось станеться, ви про це дізнаєтесь, я зроблю це публічно. Я не буду приховувати ніколи. Ви ж знаєте, в мене структура власності вся публічна, вся відкрита», – сказав бізнесмен.

Що відомо про Вадима Новинського

Народний депутат Вадим Новинський – олігарх, один із найближчих бізнес-партнерів Ріната Ахметова і восьмий у списку найбагатших українців у цьогорічному рейтингу журналу Forbes. Минулого року його статки оцінили в 810 мільйонів доларів, а цього року – у 1,4 мільярда доларів.

Вадим Новинський народився у Новгородській області Росії в 1963 році. Українське громадянство йому надав тодішній президент України Віктор Янукович за «визначні заслуги перед Україною».

Крім того, Новинський проявив себе як великий прихильник впливу Російської православної церкви (РПЦ) на Українську православну церкву. У червні 2018-го у складі делегації зі священників УПЦ (МП) відвідав власним чартерним літаком Вселенського патріарха Варфоломія в Стамбулі. Він просив патріарха відмовитись надавати духовну незалежність (Томос) від Москви. Патріарх не запрошував делегацію, але прийняв після їхніх прохань.

Хто такий Євген Мураєв

Власник телеканалу «Наш» Євген Мураєв є лідером політичної партії «Наші», що має проросійські погляди. Одним із гасел Мураєва як політика є те, що «ми [українці] маємо захищати своє» від іноземних впливів – переважно західних.

Мураєв також є колишнім власником телеканалу NewsOne і був членом партії «За життя» Вадима Рабіновича, яка згодом об’єдналася з партією Віктора Медведчука і стала партією «Опозиційна платформа – За життя». У жовтні 2018 року NewsOne купив Тарас Козак, близький соратник Медведчука. Перед продажем телеканалу Мураєв вийшов із партії «За життя».

Що відомо про скандальний телеканал «Наш»

Він почав мовлення 19 листопада 2018 року на базі жіночого телеканалу Maxxi TV й перший час мовив незаконно. Телеканал випускав в ефір інтерв’ю з екс-прем’єр-міністром України, втікачем Миколою Азаровим, а також провів телеміст з представником терористичної організації «ЛНР» Родіоном Мірошником. Під час мосту, в якому брали участь народні депутати з партій «Слуга народу», «ВО Батьківщина» та «Опозиційна платформа – За життя», Мірошник заявляв, що «Донбас не перебуває у складі України». За такі дії телеканал кілька разів штрафувала Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.