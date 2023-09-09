ООН запропонувала Росії домовленість, щоб повернути її до «зернової угоди». Про це 9 вересня в ефірі телемарафону розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що генсек ООН Антоніу Гутерреш таємно запропонував Росії угоду з чотирьох пунктів, аби та повернулась до «зернової угоди».

На питання журналіста щодо чуток про «зернову угоду» Подоляк відповів, що пропозиція Росії від ООН дійсно існує. Подоляк пояснив, що генсек ООН Антоніу Гуттереш направив Росії чернетку, так званих умов відновлення «зернової угоди», яка очевидно вигідна РФ.

«Це не чутки. Це безумовно був чорновик, який говорить про те, що ООН дійсно не розуміє, що це за війна, до чого може призвести така позиція, яка точно заохочує Росію до продовження війни, максимізації війни, до збільшення масштабів війни. Безумовно, ООН буде виправдовуватись, але це виглядає вкрай недолуго», – сказав радник ОП.

За його словами, ООН пропонує зняти низку санкцій з РФ і ставить це ключовим питання, а не поновлення угоди, як такої.

«Для нас це означає, що Росія отримає чіткий механізм позбавлення санкцій і виходу в переговорний процес. Для Росії це підвищення кількості і інтенсивності атак по цивільній інфраструктурі і громадянам України», – пояснив Подоляк.

Раніше німецьке видання Bild повідомило, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш направив міністру закордонних справ росії Сергію Лаврову лист із чотирма пропозиціями в обмін на відновлення участі у зерновій угоді.

Журналісти зазначають, що лист показує, «як далеко готова зайти ООН, щоб відновити зернову угоду з путіним». Серед пропозицій ООН: скасування фінансових санкцій проти «Російського аграрного банку», страхування російських кораблів від українських атак в Азовському та Чорному морях, допомога у поверненні заморожених у ЄС активів російських компаній із виробництва добрив, доступ російських кораблів, які перевозять продукти та добрива, до портів Євросоюзу через швидкі портові дозволи.

У листі йдеться, що ООН уже провела переговори з Єврокомісією та окремою портовою владою (Німеччина, Бельгія, Іспанія, Нідерланди). За інформацією видання, керівництво Росії зараз уважно вивчає пропозиції ООН і поки що не погодилося на них, оскільки Кремль вважає їх «надто хорошими, щоб бути правдою» і сумнівається в «технічній здійсненності» послаблень.