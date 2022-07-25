Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти «змішування» європейських і неєвропейських рас у своїй промові 23 липня, яка миттєво викликала обурення опозиційних партій і європейських політиків, пише в неділю, 24 липня, британське видання The Guardian.

«Ми [угорці] не є змішаною расою... і ми не хочемо ставати змішаною расою», – сказав Орбан і додав, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, «більше не нації».

Орбан роками робив подібні заяви, але ці коментарі були сформульовані у вкрай ультраправому стилі.

Каталін Чех, депутатка Європарламенту від угорської опозиційної партії Momentum, сказала, що була збентежена промовою прем’єр-міністра.

«Його заяви нагадують час, який, я думаю, ми всі хотіли б забути. Вони дійсно показують справжнє обличчя режиму», – сказала вона.

У Twitter Чех звернулася до представників змішаних рас в Угорщині.

«Колір вашої шкіри може бути іншим, ви можете походити з Європи чи з інших країн, але ви один із нас, і ми пишаємося вами. Різноманітність зміцнює націю, а не послаблює її», – написала депутатка.

Румунський євродепутат Алін Мітуца також гнівно відреагував на коментарі Орбана.

«Говорити про расову чи етнічну “чистоту”, особливо в такому змішаному регіоні, як Центральна та Східна Європа, є оманливо та небезпечно», – написав він у Twitter.

Орбан зробив цю резонансну заяву під час показової щорічної промови в містечку Бейле-Тушнад – найменшому з міст Румунії, 90% населення якого становлять румунські угорці. Там він раніше виступав із основними політичними ідеями та ідеологічними напрямками. Саме там, у 2014 році, він вперше заявив, що хоче побудувати «неліберальну демократію» в Угорщині. Цьогоріч Орбан виголосив апокаліптичну промову, в якій передбачив занепад Заходу та пророкував «десятиліття небезпек, невизначеності та війни».

Зокрема, у цій промові він закликав до нової стратегії ЄС щодо війни Росії проти України, заявивши, що санкції провалилися, а Україна ніколи не переможе.

Прем'єр Угорщини також натякнув, що нападу Росії на Україну можна було би уникнути та що він вбачає у цьому провину західних союзників, які не пішли на вимоги Путіна всупереч інтересам України.

Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав заяви Орбана «російською пропагандою».