Вчительки української мови стали моделями модного дефіле у Львові. Фото дня

Близько трьох десятків вчительок українських шкіл з усього світу демонстрували сучасний національний одяг в університеті «Львівська політехніка». Модне дефіле відбулось в межах Першого світового форуму українознавчих і недільних шкіл, який триває зараз у Львові. Дефілювали жінки у одязі від дизайнерки Людмили Сєдової. Також у дефіле взяла участь народна депутатка Оксана Юринець.

фото Павла Паламарчука, ZAXID.NET