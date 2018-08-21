Вчительки української мови стали моделями модного дефіле у Львові. Фото дня

ФотоПавло Паламарчук, 21 серпня34170

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Близько трьох десятків вчительок українських шкіл з усього світу демонстрували сучасний національний одяг в університеті «Львівська політехніка». Модне дефіле відбулось в межах Першого світового форуму українознавчих і недільних шкіл, який триває зараз у Львові. Дефілювали жінки у одязі від дизайнерки Людмили Сєдової. Також у дефіле взяла участь народна депутатка Оксана Юринець.

фото Павла Паламарчука, ZAXID.NET

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