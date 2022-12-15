Зал засідань словацького парламенту

Парламент Словаччини в четвер, 15 грудня, висловив недовіру уряду Едуарда Гегера, після чого він буде відправлений у відставку, а в країні відбудуться дострокові парламентські вибори. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Dennik N.

Як повідомляється, вотум недовіри, внесений депутатами партій SaS і Hlas, підтримали 78 словацьких депутатів, проти проголосували 20, ще двоє – утрималися. Депутати від партії OĽaNO прем’єра вийшли із зали під час голосування. Для ухвалення рішення вистачило б 76 голосів.

Результати голосування були невідомі до останнього моменту, оскільки ще вранці в четвер міністр фінансів Ігор Матович запропонував піти у відставку у разі, якщо партія SaS, вихід із коаліції якої й призвів до урядової кризи, відкличе вотум недовіри й підтримає держбюджет.

Повідомляється, що саме конфлікти між Матовичем і лідером SaS Ріхардом Суликом із економічних питань зрештою призвели до виходу SaS із коаліції.

Після оголошення вотуму недовіри словацькому уряду Чапутова повинна відправити його у відставку, й до наступних виборів кабмін Едуарда Гегера буде працювати у статусі виконувачів обов’язків.

За словами спікера словацького парламенту Бориса Коллара, наступні дострокові вибори в країні можуть відбутися у травні-червні 2023 року.

Дострокові вибори можуть сприяти лівим опозиційним партіям Hlas і Smer, які лідирують в опитуваннях громадської думки. Лідер останньої партії і колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо посилив свою критику позиції Європейського Союзу щодо Росії.