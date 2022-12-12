Словаччина планує передати Україні винищувачі МіГ-29

Словаччина планує передати Україні свої винищувачі МіГ-29, приготування для цього можуть початися найближчими тижнями. Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» сказав міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер.

«Ми ще не передали вам МіГ-29, але готові це зробити. Ми говоримо з нашими партнерами у НАТО про те, як це зробити», – зазначив він.

За його словами, про це йшлося, серед іншого, на останній зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

«Наш міністр оборони пояснив вашому президенту, як це можливо зробити. І, думаю, найближчими тижнями до Словаччини прибуде українська делегація і ми разом з американськими друзями будемо працювати над тим, щоб це стало реальністю… Я дуже оптимістично налаштований з цього приводу, думаю, це скоро відбудеться і літаки будуть в Україні», – розповів Растислав Качер.

Він додав, що не хоче коментувати деталі обговорень щодо передачі винищувачів, щоб не нашкодити процесу.

Раніше міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер оголосив, що його держава розгляне можливість відновити виробництво боєприпасів для потреб України. Йдеться зокрема про виробництво снарядів радянського калібру 152 мм і 122 мм для артилерійського озброєння України.

Також у Кошице на сході Словаччини запрацювала база, де ремонтуватимуть військову техніку для Збройних сил України.