Хмельницький патологоанатомічний центр приєднають до обласної лікарні
Обʼєднання медзакладів має зменшити навантаження на бюджет Хмельницької області
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Через неплатоспроможність Хмельницький патологоанатомічний центр обʼєднають із обласною лікарнею. Відповідне рішення під час пленарного засідання у середу, 18 червня, ухвалили депутати Хмельницької обласної ради.
У пояснювальній записці директор департаменту охорони здоров’я ОВА Дениса Дудка зазначив, що з моменту набуття патологонатомічним центром статусу комунального некомерційного підприємства він став неплатоспроможним.
Зокрема, посадовець вказав, що у 2024 році витрати на утримання Хмельницького обласного патологоанатомічного центру становили майже 20,9 млн грн, також він потребував дофінансування на покриття витрат із проведення гістологічних досліджень, на заробітну плату та енергоносії. У першому кварталі 2025-го витрати закладу перевищили 4,9 млн грн при доході у розмірі 3,6 млн грн. За підрахунками, до кінця року дефіцит становитиме понад 9 млн грн.
Натомість приєднання патологоанатомічного центру до обласної лікарні має забезпечити якісне проведення усіх видів прижиттєвої та посмертної діагностики, а також дасть можливість зберегти трудові та матеріальні ресурси закладу.
Додамо, що Хмельницький обласний патологоанатомічний центр працює з 1984 року. Спершу фунціонував як патологоанатомічне бюро, в у 1994 році був реорганізований у перший та єдиний в Україні державний патологоанатомічний центр для іспитів нової апаратури, втілення сучасних діагностичних технологій та передових форм роботи. 3 жовтня 2019 року заклад перетворили у комунальне некомерційне підприємство. Патологоанатомічний центр розташований за суміжною адресою із Хмельницькою обласною лікарнею: по вул. Пілотська, 1-А.