Патрульна поліція запустила в месенджері Telegram чат-бот, який допоможе викривати збут наркотиків шляхом закладок по всій країні.

Бот із назвою DrugHunters («Мисливці за наркотиками) є офіційним чат-ботом від патрульної поліції. З його допомогою можна анонімно та в кілька кліків повідомити патрульних про виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників. Скористатись чат-ботом можуть усі громадяни у тих містах, де працює патрульна поліція, наголошується у повідомленні правоохоронців.

Щоб залишити заявку про можливе місце закладки чи закладника, достатньо відкрити бота в своєму Telegram і розпочати діалог. Після початку розмови потрібно вказати такі деталі:

населений пункт;

адресу, за якою побачили потенційного зловмисника;

опис місця, де, на думку заявника, може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).

Для того, щоб правоохоронці швидше виявили закладку, бот пропонує заявнику надіслати геолокацію й додати фото та відеоматеріали. Ппісля отримання повідомлення про знахідку або ймовірного закладника, патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію.

У патрульній поліції нагадали, що за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотиків та психотропних речовин є відповідальність, яка у залежності від обсягів збуту може бути як адміністративною, так і кримінальною.

Нагадаємо, раніше МВС запустило бота, який допомагає блокувати канали з продажем наркотиків у Telegram.