Патрульні затримали чоловіків, що погрожували пістолетом у кафе вул. Липинського у Львові

Один із затриманих чоловіків

У п’ятницю, 29 грудня, патрульні отримали повідомлення про те, що двоє чоловіків у масках погрожували пістолетом працівниці одного з кафе на вул. Липинського. Як інформує прес-служба патрульної поліції Львова, вони вимагали, щоб жінка віддала їм гроші.

Коли чоловіки втекли, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію 102 та надала опис злочинців. Всі екіпажі патрульної поліції отримали орієнтування. Згодом один з кіпажів виявив на проспекті Чорновола двох осіб, які підходили по опису. У чоловіків патрульні виявили маски, заборонених предметів, зокрема пістолета, у них не було.

Осіб перевірили в базі даних, один з них вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку з проникненням. Справу передали слідчим Шевченківського відділу поліції.