«Славута» збила підлітку на пішохідному переході, постраждалу госпіталізували

Поліцейські розшукали водія, який 20 листопада у Червонограді збив 14-річну дівчину на пішохідному переході і з місця події втік. Винуватцем ДТП виявився 75-річний пенсіонер, водій автомобіля «Славута».

Як розповіли в поліції Львівщини, ДТП сталася 20 листопада близько 17:00 на вул. Героїв Майдану у Червонограді. Водій автомобіля скоїв наїзд на 14-річну дівчинку, місцеву мешканку, яка переходила дорогу пішохідним переходом, та втік з місця події. Унаслідок ДТП неповнолітня отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

Наїзд на дівчину стався на пішохідному переході (фото поліції)

Поліцейські знайшли винуватця ДТП – ним виявився 75-річний місцевий мешканець, який керував автомобілем ЗАЗ «Славута». Автомобіль вилучили на арештмайданчик.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Поліцейські встановлюють обставини аварії, призначено експертизи.