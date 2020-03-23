Безвісти зниклого 78-річного львів'янина виявили за 18 км від дому

Чоловіка доставили додому через добу після зникнення

Львівська патрульна у позаробочий час відшукала літнього чоловіка, якого розшукували родичі. Як з’ясувалося, пенсіонер замандрував від Львова за 18 км у смт. Куликів Жовківського району в той час, коли міжміський транспорт не курсує.

78-річний чоловік вийшов з дому прогулятися ще 21 березня, але додому не повернувся. Його родичі не знали, де він, тому звернулися у Шевченківський відділ поліції із заявою про зникнення людини.

Тим часом львівська патрульна інспекторка з 2 батальйону Анастасія Серкіз, яка проживає у селищі Куликів, ввечері 22 березня помітила розгубленого і виснаженого чоловіка. З’ясувати будь-яку інформацію про нього не вийшло.

«Спочатку чоловік мовчав, а згодом весь час повторював назву вулиці Кошиця. З однієї із кишень чоловік витягнув пенсійне посвідчення та клаптик паперу з номером мобільного телефону сина», — розповіли у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Поліцейська зателефонувала сину та повідомила, де перебуває його 78-річний батько. Поки син їхав інспекторка нагодувала і напоїла теплим чаєм дідуся у себе вдома.

З’ясувати в пенсіонера, як він потрапив за 18 км від дому, не вийшло. Але нагадаємо, що міжміський громадський транспорт зараз на Львівщині не курсує.