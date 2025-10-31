У Пентагоні дали дозвіл Білому дому передати ракети Україні

Пентагон дав дозвіл Білому дому на передачу далекобійних ракет Tomahawk Україні. Водночас остаточне рішення буде за президентом США Дональдом Трампом, повідомив у п’ятницю, 31 жовтня, телеканал CNN із посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовників CNN, у міністерстві війни не вважають, що передача ракет Tomahawk на запит України матиме негативний вплив на американські арсенали. Зауважимо, раніше Трамп заявив, що прагнув би не надавати ці ракети Україні, оскільки США «не хочуть віддавати речі, які потрібні для власного захисту».

Зазначається, що Дональд Трамп не знімав питання поставок далекобійних ракет з порядку денного, тож у Білому домі розробили план для швидкої передачі Tomahawk Україні.

Нагадаємо, 17 жовтня Володимир Зеленський прибув до Вашингтона та зустрівся із Дональдом Трампом. Під час переговорів лідери обговорювали передачу ракет Tomahawk для України. Раніше Трамп заявляв, що «практично дозволив» передачу цих ракет, і хотів уточнити в Зеленського, для чого їх будуть застосовувати.

Втім, після телефонної розмови з російським диктатором Владіміром Путіним 16 жовтня американський президент так і не ухвалив рішення щодо передачі Tomahawk Україні. Відомо, що під час телефонної розмови з Трампом Путін пригрозив, що потенційне передання Tomahawk Україні призвело б до руйнування відносин між Росією та США.

Додамо, Володимир Зеленський також пропонував США експорт українських безпілотників в обмін на ракети Tomahawk. Крім того, розглядався варіант придбання далекобійного озброєння в США.