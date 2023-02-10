Пентагон планує відновити свої надсекретні програми в Україні, що дозволить посилити співпрацю військ спецоперацій США з українськиими колегами. Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що Пентагон вже закликав Конгрес США відновити фінансування двох надсекретних програм в Україні, зупинених перед повномасштабним вторгненням Росії.

Чиновники Пентагону пояснюють, що цей крок дозволить їх підрозділам спеціальних операцій залучати українських колег до спостереження за російськими військами і протидії дезінформації. Також військові стурбовані тим, що ці обмеження перервали корисне джерело розвідувальної інформації в Україні та ризикують зробити це знову в іншому конфлікті.

Пентагон прагне відновити програми в Україні, щоб не втратити попередні напрацювання.

«Коли ви призупиняєте ці речі через зміну масштабу конфлікту, ви втрачаєте доступ, а це означає, що ви втрачаєте інформацію про те, що насправді відбувається в конфлікті», – сказав генерал у відставці Марк Шварц, який очолював спецоперації США в Європі.

Якщо Когрес схвалить пропозицію Петагону, програми зможуть поновитися вже у 2024 році. Для реалізації операцій, ймовірно, доведеться повернути американських військових на територію України. Наразі ж відомо, що жоден американський військовослужбовець не працював в Україні з початку війни, окрім невеликої кількості, які працюють у посольстві США.

Програми, як ті, що використовуються в Україні, вважаються формою «нерегулярної війни» і призначені для використання проти супротивників, таких як Росія та Китай. Критики кажуть, що така діяльність ризикує залучити Сполучені Штати до більш прямої ролі у війні в Україні.

Однак представники Пентагону стверджують, що, на відміну від масштабніших зусиль озброїти українську армію, таємні програми не сприятимуть безпосередньо боєздатності України, оскільки залучені оперативники та їхні американські керівники будуть обмежені виконанням лише не бойових завдань.

Відновлення цих військових програм ще більше поглибило б участь Вашингтона, надаючи американському військовому персоналу частковий контроль над українськими колегами в зоні бойових дій.

Операціїї, подібні до тих, що хочуть відновити в Україні, називаються «програмами 1202» на честь розділу 1202 Закону про дозвіл на національну оборону 2018 року, закону, який схвалив їх використання та фінансування.

Перед повномасштабним вторгненням Росії війська спеціальних операцій США проводили в Україні дві програми нерегулярних військових дій.

В одній з них «розбирали російську пропаганду та розповідали правдиву історію в блогах». Американці використовували другу програму, щоб відправити українських оперативників на таємні розвідувальні місії на сході України.

У разі повторного дозволу програми будуть обмежені небойовими операціями. Розділ 1202 визначає, що сурогатні війська не можуть виконувати жодних місій. Сили спеціальних операцій США не мають жодних законних повноважень на це.