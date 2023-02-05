Репортери поспілкувалися з трьома добровольцями українського секретного батальйону «Братство»

Журналісти The Guardian поспілкувалися з добровольцями таємного українського батальйону «Братство», який проводить операції на території РФ. Про це пишуть журналісти The Guardian.

Зазначається, що репортери поспілкувалися з трьома добровольцями українського секретного батальйону «Братство», який проводить операції в тилу Російської Федерації. Інтерв'ю проводилося з 23-річним Тарасом, 21-річним Владиславом та їхнім командиром 39-річним Олексієм.

«Їхня робота варіюється від викрадення високопосадовців Кремля до руйнування ключової військової інфраструктури та збиття ворожих літаків на території Росії», – йдеться в матеріалі The Guardian.

Робота батальйону повинна залишатися секретною і незалежною насамперед через «нервовість» Заходу при думці про те, що Україна може завдати удару по території Росії, про що свідчать дебати з приводу поставки Німеччиною танків Leopard 2 і відмова США та інших країн поставити винищувачі F16.

Стверджується, що добровольці «Братства» мають особливий статус: технічно вони незалежні від українських ЗС, однак діють пліч-о-пліч із ними. Вони наполягають, що російському вищому командуванню життєво важливо відчути настрій битви на власній території. Зокрема Тарас розповів про свою операцію зі спроби знищення гелікоптера високопосадовців російського МВС [ймовірно, йдеться про цей гелікоптер].

«Ми показали, що можемо зайти на територію Росії і діяти там ... Після того як росіяни дізнаються, що на їхній території працюють диверсанти, їм потрібно перекинути багато солдатів, щоб знайти їх. Це дуже деморалізує ворога. Гелікоптер використовувався російським керівництвом. І сам факт того, що українські диверсанти стріляють по російських командирах для росіян вже є точкою напруги», – заявив боєць.

Жодних додаткових даних про батальйон ЗМІ не уточняють, проте, ймовірно, може йтись про бійців «Братства» Дмитра Корчинського.

Наприкінці грудня минулого року стало відомо, що четверо українських військових загинули на території РФ під час виконання бойового завдання. У Брянській області були вбиті Юрій «Святоша» Горовець, Максим «Непийпиво» Михайлов, Тарас «Тарасій» Карпюк і Богдан «Аполлон» Лягов. Загиблі були причетні саме до «Братства» Корчинського.