Перекладачка сидить разом з Віктором Орбаном та Владіміром Путіним

Під час зустрічі премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана та російського диктатора Владіміра Путіна перекладачка угорського політика неправильно передавала йому заяви Путіна. Зокрема, вона уникла згадки про Україну, повідомило 28 листопада Telex.

За даними видання, перекладачка Орбана належно переклала ввічливі вітання та завершальну частину розмови. Втім, значну частину розмови вона інтерпретувала по-своєму.

Так, слова Путіна «Ми добре усвідомлюємо, що в нашій історії були різні періоди, але нинішні відносини побудовані на найкращих їхніх аспектах і базуються на прагматизмі та практичному розвитку двосторонніх відносин» перекладачка інтерпретувала у «Насправді, стосунки між країнами поступово рухаються вперед, попри складну ситуацію, яка виникає, і попри це ми підтримуємо нашу дружбу та стосунки».

Крім того, перекладачка відтворила фразу Путіна «ми знаємо одне одного вже давно» словами «Радий, що ти завітав до нас», а фразу «Я знаю, що у своїй роботі ви насамперед пам'ятаєте про інтереси Угорщини та угорського народу» – як «Сподіваюся, що зараз ми обговоримо подальші можливості співпраці та рухатимемося далі».

У розмові з російським диктатором перекладачка також вирішила не перекладати згадку про Україну. Вона переклала фразу Путіна про те, що йому «знайома ваша (Орбана – ред.) виважена думка щодо проблем, пов’язаних з Україною» як «І я знаю, що міжнародна політика, звісно, має вплив і на вас».

Зазначається, під час дипломатичних місій кожна зі сторін приводить власних перекладачів. Вони зобовʼязані перекладати фрази дослівно, щоб кожна зі сторін могла покладатися на слова іншої.

За даними угорських ЗМІ, перекладача, яка була з Орбаном, вже не вперше супроводжує його та інших посадовців на дипзустрічах найвищого рівня. Зокрема, вона була з Орбаном на похоронах Міхаіла Горбачова, на зустрічі з Путіним у 2024 році, а також перекладала для міністра закордонних справ Петера Сійярто. Тоді, зауважують журналісти, її переклад був точнішим. Імені жінки ЗМІ не оприлюднили.

Нагадаємо, неточну інтерпретацію слів перекладачка здійснила під час зустрічі Орбана та Путіна у Москві. Раніше Орбан заявив, що мета його переговорів із Путіним – продовження закупівлю російських енергоносіїв для забезпечення енергопостачання Угорщини.