У грудні багато садівників відпочивають після сезону, але тепла погода та відсутність снігу дають можливість зайнятися кущами смородини й малини. Перекопування землі біля рослин узимку – не даремна робота, а корисна процедура, яка позитивно впливає на майбутній урожай. Навіщо це робити, пояснюють «Добрі новини».

Поліпшення доступу повітря до коріння

Навіть у холодну пору легке розпушування верхнього шару ґрунту покращує аерацію. Корені смородини й малини потребують доступу повітря протягом року, і грудневе перекопування дає можливість зберегти оптимальні умови, навіть коли земля частково підмерзла.

Зменшення кількості шкідників

У ґрунті під кущами залишаються на зиму личинки багатьох шкідників. Перевертання землі робить їхнє зимування менш комфортним і значно скорочує їх чисельність. Досвідчені садівники після перекопування рекомендують замульчувати поверхню тирсою або іншим матеріалом, щоб захистити рослини від морозів і зберегти вологу.

Підживлення кущів органікою

Грудень – зручний момент, щоб внести під кущі перегній або компост. Органічні добавки, перемішані з верхнім шаром ґрунту, навесні забезпечують рослини поживними речовинами, допомагаючи їм швидше сформувати нові пагони й підготуватися до плодоношення.

На що звернути увагу під час перекопування

Дуже важливо не працювати із землею занадто глибоко. Для смородини та малини достатньо перекопувати 5-7 сантиметрів верхнього шару, щоб не пошкодити поверхневі корінці. Особливо це актуально для малини, коренева система якої чутливіша.