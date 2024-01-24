26-річна Кароліна Шийно народилася в Тернополі, однак в 5 років переїхала в Японію

Громадянка Японії, українка за національністю Кароліна Шийно стала переможницею конкурсу «Міс Японія 2024». 26-річна дівчина є не лише першою учасницею, яка виграла і була народжена за межами країни, але й найстаршою серед усіх міс Японія попередніх років. Її перемога сколихнула країну і викликала активні суперечки серед населення з приводу її національності

Конкурс краси «Міс Японія 2024» відбувся в понеділок, 23 січня, у Токіо. Переможницею в цьому конкурсі стала Кароліна Шийно. Дівчина народилася в Тернополі, але коли їй було 5 років, її мати вдруге вийшла заміж за японця та переїхала в Японію, повідомляє BBC. Нині Кароліна живе Нагої, префектура Айті, а громадянство отримала у 2022 році. Після цього дівчина одразу подала заявку на конкурс «Міс Японія».

На офіційному сайті конкуру краси «Міс Японія 2024» розміщено портфоліо моделі. Їй 26 років, має зріст 172 сантиметри. Серед хобі жінки – прогулянки, йога та альпінізм.

Улюблені заняття дівчини - альпінізм та прогулянки на свіжому повітрі

У своєму портфоліо Кароліна зазначила, що вона натуралізована японка з українським корінням. «Хоча ззовні виглядаю як іноземка, та я справжня японка, бо виросла у Японії з п’яти років. Через цю прогалину боролася з власною ідентичністю, але знайшла роботу моделі та змогла прийняти свою індивідуальність. Я беру участь у волонтерській діяльності та підтримую у соцмережах тих, хто має різні проблеми в сучасному різноманітному суспільстві. Завдяки своїй діяльності на конкурсі “Міс Японія” я хочу допомогти ще більшість кількості людей», – додала дівчина.

Відомо, що її мати Світлана Шийно проживає також в Японії зі своїм другим чоловіком. Нещодавно до родини переїхала і бабуся Кароліни, яка жила у Тернополі.

Кароліна зі своєю мамою Світланою

Японське громадянство модель має з 2022 року. Також в одному з дописів на своїй Instagram-сторінці Кароліна розповіла, що у вересні 2023 року отримала омріяний японський паспорт.

Кароліна Шийно отримала громадянство в 2022 році

Після того, як дівчина виграла конкурс, то зі сцени вона розповіла, що їй часто доводилося стикатися з бар’єрами, які заважали їй сприймати себе як японку. «Я сповнена вдячності за те, що на цьому конкурсі мене визнали японкою», — додала Кароліна Шийно у своїй промові японською мовою.

Однак після змагання в японському суспільстві виникла дискусія. Люди в соціальних мережах порушити питання щодо перемоги Шийно. Дехто запитував, як людина без японського походження взагалі може називатися «Міс Японія». Також чимало японців вважає, що рішення суддів про перемогу українки пов’язано з геополітичною ситуацією й чому західній красі надали перевагу перед азійською.

Кароліна стала найстаршою переможницею за всю 56-річну історію конкурсу

Однак організаторка гран-прі конкурсу «Міс Японія» Ай-Вада повідомила в коментарі, що судді абсолютно впевнено обрали дівчину переможницею і що це «дало нам можливість переосмислити, що таке японська краса».

«Після сьогоднішнього результату я переконалася в одному... Японська краса існує не в зовнішності, не в крові, але вона міцно живе в нашому серці», — додала вона.

Додамо, що Кароліна Шиїно стала 56-тою володаркою гран-прі конкурсу «Міс Японія» – найстарішого конкурсу краси в цій країні. Це не вперше, коли японський конкурс краси виграє не японка. У 2015 році переможницею конкурсу «Міс Всесвіт Японія» стала Аріана Міямото. Вона народилася в сім'ї японки, а її батько був афроамериканцем.