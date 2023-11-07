Видавництво «Смолоскип» наприкінці жовтня оголосило переможців щорічного літературного конкурсу. Одним із чотирьох лауреатів другого ступеня став поет Даниїл Задорожний зі Львова, який пише російською та українською мовами. На премію «Смолоскипу» він подав збірку українською, як це вимагають правила конкурсу. Однак після оголошення результатів інша лауреатка Тетяна Непипенко звернула увагу на вірші Даниїла Задорожного, які він публікує у Facebook. Цих текстів поет не подавав на конкурс. Зокрема, в одному з них автор засуджує людей, які негативно ставляться до російської мови.

Видавництво «Смолоскип» ввечері 6 листопада відреагувало на дискусії та зазначило, що журі оцінює тексти не знаючи авторів. Цьогоріч найкращі тексти визначав літературознавець Ростислав Семків, поетка та журналістка Олена Гусейнова, письменник Мирослав Лаюк. Попри критику видавництво «Смолоскип» планує видати збірку поезій Даниїла Задорожного.

«Ми ніколи не знаємо, чиї тексти перед нами. І перемога рукопису Даниїла Задорожного це зайвий раз доводить. Власне, якби ми знали ім'я автора та його бекґраунд, у нас би могли виникнути певні упередження. Але не виникли: перед нами був сильний рукопис із важливими думками, й він отримав лауреатство. Один із двох найсильніших у номінації "Поезія" цього року. Що нам пропонують тепер? На чому наполягають критики нашого вибору в мережах? Оскільки, на їхню думку, як людина Даниїл Задорожний є "недостойним", "неправильним" кандидатом на друк, журі має скасувати співпрацю з ним і не видавати його поезію», – йдеться на сторінці «Смолоскипу».

Зазначимо, що Тетяна Непипенко звернула увагу на два вірші, які у вересні та жовтні цього року оприлюднив Даниїл Задорожний. Однак у «Смолоскипі» написали, що закиди критиків ґрунтуються на поглядах автора до 24 лютого 2022 року, й наголосили, що багато відомих письменників до повномасштабної війни також писали російською. Видавництво зазначило, що теперішня позиція Даниїла Задорожного антиросійська й антиімперська.

«Ми вдячні Тетяні Непипенко за розпочату розмову. Тепер можемо поміркувати, чи варто журі моніторити особисту політичну позицію авторів і авторок, які здобувають перемогу в конкурсі. І взагалі, чи не встановити попередній відсів рукописів конкурсу ще до зашифрування? Якщо за певними світоглядними, гендерними чи психофізичними критеріями автор чи авторка не пасуватимуть уявленням про гідного представника літературного соціуму, то його чи її можна буде взагалі не допустити до участі в конкурсі. Гарна перспектива, правда?», – пишуть у видавництві.

Даниїл Задорожний розповів, що вважає рідною й українську, й російську. В інтерв'ю вірменському ЗМІ Aliqmedia у травні 2023 року він розповідав, що його насторожують мовні конфлікти.

«Загальна тенденція тепер така, що українська стає основною мовою, мовою успіху, мовою, необхідною для публічної діяльності, а російська — для побутового спілкування. Війна 2014 року, а тим більше лютневе вторгнення лише прискорюють цей процес. Мені у цій ситуації комфортно, я без проблем реалізуюсь у публічному просторі, говорячи українською. З українською мовою все буде гаразд. Її розвиток підганяє і те, що російські окупанти на захоплених землях систематично знищують усе проукраїнське — україномовні книги, підручники. Депортують українських дітей до Росії, де намагаються індоктринувати та знищити їхню українську ідентичність», – казав лауреат конкурсу.

Нагадаємо, що видавництво «Смолоскип» заснували у 1967 році у США та перенесли до Києва після проголошення незалежності України. Літературний конкурс для підтримки молодих авторів започаткували у 1994 році. Лауреатами ставали Андрій Бондар, Тарас Прохасько, Мар'яна Савка, Анатолій Дністровий, Олена Степаненко, Олег Криштопа, Софія Андрухович, Олег Коцарев, Катерина Калитко, Павло Коробчук, Єлизавета Жарікова та інші. Директором видавництва «Смолоскип» є Ростислав Семків.

Додамо, що Даниїл Задорожний – журналіст та поет зі Львова. Він навчався у Львівському університеті ім. Івана Франка на факультеті журналістики. Даниїл Задорожний у 2017 році вже отримував заохочувальний приз видавництва «Смолоскип». Також у 2019 році був лауреатом російської літературної премії Аркадія Драгомощенка.