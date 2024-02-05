Асоціація «Міс Японія» заявила, що після скандалу модель сама відмовилася від титулу

Етнічна українка Кароліна Шийно, яка виграла конкурс краси «Міс Японія» 23 січня, відмовилася від свого титулу. Таке рішення жінка ухвалила після того, як в японських медіа появилися подробиці її особистого життя та стосунків з впливовим одруженим чоловіком. Асоціація «Міс Японія», яка проводила конкурс, заявила, що Кароліна сама попросила забрати її титул.

Кароліна Шийно – етнічна українка, яка в віці 5 років переїхала з Тернополя до Японії разом зі своєю мамою та вітчимом, японцем Шийно. Нині Кароліна живе в Нагої, префектура Айті, а громадянство отримала у 2022 році. Після цього дівчина одразу подала заявку на «Міс Японія».

23 січня в Токіо відбувся фінал конкурсу, де японка українського походження отримала перемогу. Таке рішення суддів викликало неабияке обурення в японців, адже багато хто вважає, що японський конкурс краси повинна виграти японка за національністю. Однак дівчина присвятила її своїм старанням довести, що справжня японська краса – це не лише зовнішність, але й духовний світ.

Врешті після того, як в суспільстві з’явилися подробиці про її зв’язок з одруженим чоловіком, Кароліна відмовилася від титулу, повідомляє японське видання Kyodo. Після скандалу, Асоціація «Міс Японія», яка організовувала конкурс заявила, що модель сама попрохала повернути звання. Організатори вибачилися перед спонсорами й суддями, заявивши, що найвища нагорода конкурсу залишатиметься вакантною до кінця року.

Кароліна Шийно опублікувала в Instagram вибачення японською мовою і написала, що не змогла сказати правди, бо була розгублена і налякана після виходу статті в журналі. «Мені щиро шкода за величезну біду, яку я спричинила, і за те, що зрадила тих, хто підтримував мене», – написала вона.

Додамо, що Кароліна Шийно стала 56 володаркою гран-прі конкурсу «Міс Японія» – найстарішого конкурсу краси в цій країні. Це не вперше, коли японський конкурс краси виграє не японка. У 2015 році переможницею конкурсу «Міс Всесвіт Японія» стала Аріана Міямото. Вона народилася в сім’ї японки, а її батько був афроамериканцем.