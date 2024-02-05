Переможниця конкурсу «Міс Японія» відмовилася від титулу через стосунки з одруженим чоловіком
Подробиці особистого життя етнічної українки Кароліни Шийно опублікували в японських медіа
Етнічна українка Кароліна Шийно, яка виграла конкурс краси «Міс Японія» 23 січня, відмовилася від свого титулу. Таке рішення жінка ухвалила після того, як в японських медіа появилися подробиці її особистого життя та стосунків з впливовим одруженим чоловіком. Асоціація «Міс Японія», яка проводила конкурс, заявила, що Кароліна сама попросила забрати її титул.
Кароліна Шийно – етнічна українка, яка в віці 5 років переїхала з Тернополя до Японії разом зі своєю мамою та вітчимом, японцем Шийно. Нині Кароліна живе в Нагої, префектура Айті, а громадянство отримала у 2022 році. Після цього дівчина одразу подала заявку на «Міс Японія».
23 січня в Токіо відбувся фінал конкурсу, де японка українського походження отримала перемогу. Таке рішення суддів викликало неабияке обурення в японців, адже багато хто вважає, що японський конкурс краси повинна виграти японка за національністю. Однак дівчина присвятила її своїм старанням довести, що справжня японська краса – це не лише зовнішність, але й духовний світ.
Врешті після того, як в суспільстві з’явилися подробиці про її зв’язок з одруженим чоловіком, Кароліна відмовилася від титулу, повідомляє японське видання Kyodo. Після скандалу, Асоціація «Міс Японія», яка організовувала конкурс заявила, що модель сама попрохала повернути звання. Організатори вибачилися перед спонсорами й суддями, заявивши, що найвища нагорода конкурсу залишатиметься вакантною до кінця року.
Кароліна Шийно опублікувала в Instagram вибачення японською мовою і написала, що не змогла сказати правди, бо була розгублена і налякана після виходу статті в журналі. «Мені щиро шкода за величезну біду, яку я спричинила, і за те, що зрадила тих, хто підтримував мене», – написала вона.
Додамо, що Кароліна Шийно стала 56 володаркою гран-прі конкурсу «Міс Японія» – найстарішого конкурсу краси в цій країні. Це не вперше, коли японський конкурс краси виграє не японка. У 2015 році переможницею конкурсу «Міс Всесвіт Японія» стала Аріана Міямото. Вона народилася в сім’ї японки, а її батько був афроамериканцем.