Виноградівський районний суд Закарпатської області виніс вирок Адальберту Мокару, який разом із спільниками переправляли чоловіків призовного віку за кордон. Суд призначив чоловіку п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, Адальберт Мокар входив до складу злочинної групи, яка переправляла за кордон чоловіків призовного віку, які мали намір ухилитись від мобілізації. У вироку суду описано один випадок, коли вони намагались переправити трьох українців, але їх викрили прикордонники. У цій схемі Адальберт Мокар виконував роль водія. Трьох ухилянтів у березні 2023 року затримали прикордонники біля берега річки Тиса, за 20 метрів від держкордону з Угорщиною. Чоловіки хотіли переплисти річку на гумовому човні.

У суді обвинувачений визнав свою провину, заявив, що шкодує про вчинене, та просив його суворо не карати та врахувати, що на його утриманні є шестеро дітей.

Справу розглянув суд, який визнав Адальберта Мокара винним у незаконному переправленні чоловіків за кордон та призначив йому п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.