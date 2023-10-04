Переправник ухилянтів із Закарпаття уник покарання у суді
Ухилянти мали переплисти річку Тиса на човні, але їх затримали прикордонники
Виноградівський районний суд Закарпатської області виніс вирок Адальберту Мокару, який разом із спільниками переправляли чоловіків призовного віку за кордон. Суд призначив чоловіку п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном.
Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, Адальберт Мокар входив до складу злочинної групи, яка переправляла за кордон чоловіків призовного віку, які мали намір ухилитись від мобілізації. У вироку суду описано один випадок, коли вони намагались переправити трьох українців, але їх викрили прикордонники. У цій схемі Адальберт Мокар виконував роль водія. Трьох ухилянтів у березні 2023 року затримали прикордонники біля берега річки Тиса, за 20 метрів від держкордону з Угорщиною. Чоловіки хотіли переплисти річку на гумовому човні.
У суді обвинувачений визнав свою провину, заявив, що шкодує про вчинене, та просив його суворо не карати та врахувати, що на його утриманні є шестеро дітей.
Справу розглянув суд, який визнав Адальберта Мокара винним у незаконному переправленні чоловіків за кордон та призначив йому п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.