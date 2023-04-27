Паспортний сервіс у Валенсії працює в спеціально облаштованих мікроавтобусах білого кольору з відповідною позначкою

В Іспанії у тестовому режимі запрацював перший на території цієї країни український паспортний сервіс. Таким чином, Іспанія стала вже шостою країною, де працюють українські паспортні сервіси.

Як повідомило Міністерство внутрішніх справ України, спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору з позначкою «Паспортний сервіс» розмістили в іспанському місті Валенсія за адресою Xàtiva, 46007. Мобільні центри працюватимуть з понеділка до суботи включно з 9:00 до 18:00. Обслуговування відвідувачів у Валенсії на період технічного старту здійснюється за «живою чергою». Запис до електронної черги здійснюватиметься після успішного тестування систем.

«Завдяки ним українці зможуть оформити необхідні паспортні документи, що дасть можливість отримати фінансову та гуманітарну допомогу, навчатися у місцевих навчальних закладах і безперешкодно перетинати кордони інших країн», – наголосили в МВС.

Наразі громадяни України можуть отримати у Валенсії такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

страхування.

Також згодом буде доступна послуга з обміну водійського посвідчення. Нагадаємо, що оплата послуг паспортних сервісів за кордоном здійснюється з банківської картки.

В МВС зазначили, що після початку повномасштабної війни, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, понад 170 тис. українських біженців знайшли свій тимчасовий захист на території Іспанії.

Нагадаємо, окрім Іспанії підрозділи "Паспортного сервісу" вже доступні у чотирьох містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ і Вроцлав), у Туреччині (Стамбул), Словаччині (Братислава), Чехії (Прага) та двох містах Німеччини (Кельн і Берлін).