Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у неділю, 19 липня, запропонував висунути шахістку Юдіт Полгар на посаду президента країни. Очікується, що парламент може обрати нового главу держави вже найближчим часом.

Після усунення з посади президента Тамаша Шуйока Мадяр заявив, що Угорщині потрібен новий очільник держави, яким міг би пишатися кожен угорець.

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За словами прем'єра, 20 липня він планує зустрітися з Юдіт Полгар, щоб особисто запитати, чи готова вона очолити країну до ухвалення нової Конституції. На його думку, саме вона здатна представляти інтереси всіх угорців і сприяти єдності та миру.

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«Президентство – це не професія і не робота, а найвища форма державної служби... Визнання, яким користується Юдіт Полгар, ґрунтується не на політичних зв'язках, а на її винятковому таланті, працелюбності та чесності», – наголосив Мадяр.

Очікується, що парламент обере нового президента до 20 серпня – Дня святого Іштвана, національного свята Угорщини. Сама Полгар наразі публічно не відповіла на пропозицію очолити державу.

49-річна Юдіт Полгар – п'ятиразова чемпіонка шахових Олімпіад, міжнародна гросмейстерка та кавалерка найвищої державної нагороди Угорщини – ордена Святого Іштвана. Вона протягом 26 років очолювала світовий жіночий рейтинг, а у 15 років стала наймолодшим гросмейстером в історії на той момент.

Її життєвий шлях став темою документального фільму «Королева шахів», а нещодавно її обрали членкинею Christ's College Кембриджського університету.

Нагадаємо, 9 травня 45-річний Петер Мадяр, лідер партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах в Угорщині, офіційно обійняв посаду прем’єр-міністра.

Однак з найголовніших його обіцянок, під час передвиборчої кампанії, була усунути з посади високопосадовців, призначених за 16 років правління колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана, зокрема, і президента Тамаша Шуйока. Спершу він відмовлявся йти у відставку, однак 18 липня офіційно підписав конституційні зміни, що припиняють його повноваження.