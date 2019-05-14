Під час акції за відставку Авакова між активістами і поліцейськими сталася штовханина

Активісти критикують роботу ГПУ та МВС за часів Луценка і Авакова

Біля будівлі Міністерства внутрішніх справ у вівторок, 14 травня, сталася сутичка між правоохоронцями та активістами, які проводили акцію за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Представники Центру протидії корупції (ЦПК), «Автомайдану», ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» прийшли під Генпрокуратуру та МВС з вимогою відставки Юрія Луценка та Арсена Авакова. Біля Генпрокуратури акція пройшла спокійно, тоді як біля МВС виникла штовханина через те, що правоохоронці не дозволили натягнути обмежувальну червоно-білу стрічку як знак токсичності установи, пише «Главком».

За словами активістів, за керівництва Луценка і Авакова у ГПУ та МВС замість реформ «відбулося зрощення з організованою злочинністю». Активісти зазначили, що поліція та прокуратура замість розслідувань нападів на активістів, «покриває та вигороджує бандюків».

Штовханина почалась тоді, коли адвокат Масі Найєм спробував закріпити на стовпі стрічку.

«Біля МВС – сутичка між активістами та поліцією. Не дають повісити на будівлю стрічку, яка є частиною перформансу. Від стрічки будівлю МВС захищають правоохоронці у шоломах та амуніції», – написала Марія Томак з «Медійної ініціативи за права людини».

В результаті правоохоронці на декілька хвилин затримали голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, потім його відпустили. Згодом мітингарів відтіснили від будівлі МВС, і вони змушені були обгороджувати вже не саму будівлю, а поліцейських, які охороняли її.

Нагадаємо, 14 травня в Києві також пройшла акція протесту залізничників.