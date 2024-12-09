У ніч на понеділок, 9 грудня, Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Рівненщині працювала ППО. На території області знищили один БпЛА.



«За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. На місці працюють представники відповідних служб. Дякую нашим військовим за чергову професійну роботу», – повідомив у Telegram голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Додамо, що 9 грудня повітряна тривога у Рівненській області тривала з 00:12 до 00:53. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що цієї ночі росіяни атакували Україну двома ракетами та 37 безпілотниками типу Shahed. Силам ППО вдалося збити усі ракети та 18 ударних дронів у межах девʼяти областей.