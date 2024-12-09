Ще 18 ворожих безпілотників були локаційно втрачено

У ніч понеділка, 9 грудня, російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами та 37 безпілотниками. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі ворог випустив дві керовані авіаційні ракети із повітряного простору над Чорним морем та 37 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники інших типів з населених пунктів Орел і Приморсько-Ахтарськ в Росії.

До відбиття атак залучали підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Станом на 08:00 українські захисники збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у дев’яти областях:

Сумській;

Полтавській;

Дніпропетровській;

Чернігівській;

Вінницькій;

Хмельницькій;

Рівненській;

Тернопільській;

Одеській.

Результати роботи української ППО вночі 9 грудня (Візуалізація Повітряних сил)

Ще 18 безпілотників були локаційно втрачені, один дрон фіксували в повітрі. Через падіння збитих ворожих БпЛА на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств, зазначили в Повітряних силах.