24 серпня додому повернулося 10 українських військових

Житель Тернопільської області повернувся додому з російського полону у День Незалежності України, 24 серпня. Про це повідомив керівник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух у телеграмі. Загалом 24 серпня Україна повернула з російського полону ще 10 своїх захисників.

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«Для рідних це день, якого чекали дуже довго. Для всіх нас – ще одне нагадування, заради чого триває ця боротьба: щоб наші люди поверталися додому», – написав Тарас Пастух.

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В Офісі президента повідомили, що 10 повернених з полону військовослужбовців – це бійці ЗСУ та Національної гвардії. Вони захищали Україну на Донецькому напрямку.

Додамо, що 19 серпня з російського полону вдалося повернути чотирьох жителів Тернопільської області. Двоє зі звільнених військовослужбовців родом з Чортківського району. Ще один – з Кременецького, а інший – з Тернопільського району. Загалом 19 серпня Україна повернула з російського полону ще 103 своїх захисників.