2 жовтня відбувся обмін полоненими і додому повернулись 205 українців

2 жовтня відбувся обмін полоненими і додому повернулись 205 українців, з яких 185 – військові. Серед звільнених захисників є двоє жителів Львівщини: Єгор Смиков та Олег Лотошинський.

«До Дня громади маємо особливий дарунок: після трьох з половиною років неволі додому повертається наш Захисник Єгор Смиков. Він був серед тих 185-ти українських військових, яких вчора вдалося звільнити з ворожого полону. З початком повномасштабного вторгнення сім'я Захисника знайшла прихисток у нашій громаді, залишивши свій дім у Запорізькій області. Тепер тут, поруч із найріднішими, воїн зможе знайти сили для відновлення після тяжких випробувань», – повідомила Новояворівська міська рада.

Військовий Єгор Смиков

З полону також повернувся військовий Олег Лотошинський з Шептицького району.

Олег Лотошинський з Шептицького району

«Серед тих, хто повернувся під час останнього обміну полоненими, є житель села Полонична Шептицького району – Олег Лотошинський! Наш земляк перебував у полоні з травня 2022 року. Олеже, вітаю з поверненням. Дякую за вашу мужність у боях за Україну. Швидкого відновлення!», – написав голова ЛОВА Максим Козицький.

Додамо, що 2 жовтня Росія та Україна провели обмін полоненими. В Україну повернули 185 військових та 20 цивільних. Серед них бійці Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість з них перебували у полоні ще з 2022 року.