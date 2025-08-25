Наймолодшому із військових - 26 роікв

Під час обміну, який Україна провела в День Незалежності, повернули шістьох буковинців. Військовослужбовці перебували в полоні в середньому три роки. Двоє захисників – із Чернівців, ще четверо – з Чернівецького та Вижницького районів. Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

Наймолодшому бійцю, якого вдалося визволити, – 26 років, а найстаршому – 54 роки. З полону на рідну землю повернулися:

️54-річний Володимир Кусяк із с. Банилів Вижницького району;

️34-річний Микола Тупик із Чернівців;

️34-річний Денис Чеботарьов із Чернівців;

34-річний Андрій Федюк із с. Селятин Вижницького району;

30-річний Віктор Якоб із с. Лунка Герцаївської громади Чернівецького району;

26-річний Северин Молодяну із с. Хряцька Герцаївської громади Чернівецького району.

«Вітаю наших захисників на українській землі та бажаю якнайшвидше пройти реабілітацію і нарешті возз'єднатися зі своїми сімʼями, які так довго чекали цієї миті», – написав Руслан Запаранюк.

Додамо, що 24 серпня з полону звільнили військовослужбовців, які обороняли місто Маріуполь, а також Луганський, Донецький, Харківський, Запорізький, Херсонський, Миколаївський, Київський, Сумський напрямки, Чорнобильську АЕС.