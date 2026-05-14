Затриманому загрожує до 8 років ув’язнення

У Коломиї затримали місцевого адвоката, який для укладання угоди зі слідством взяв у підозрюваного в незаконному переправленні чоловіків через кордон 18 тис. євро. Адвокату загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у четвер, 14 травня, до адвоката звернулися двоє підозрюваних у справі про незаконне переправлення ухилянтів. Після ознайомлення з матеріалами адвокат знав, що щодо однієї з клієнток прокурор розглядає можливість укладення угоди та пом’якшення вироку.

Водночас клієнтам адвокат подавав ситуацію інакше, переконуючи, що позитивний результат можливий лише за гроші, які нібито необхідно передати прокурору. Нікому передавати гроші підозрюваний не планував.

«Для більшої переконливості він посилався на нібито знайомства з керівництвом спеціалізованої прокуратури та необхідність “погодження питання” у Львові. Так адвокат створював у клієнтів враження, що без передачі грошей уникнути реального терміну позбавлення волі буде неможливо», – зазначили у прокуратурі.

Після одержання від клієнта 18 тисяч євро адвоката затримали. За шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану у великих розмірах, та підбурювання до хабарництва йому загрожує до 8 років ув’язнення.