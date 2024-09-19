Вночі 19 вересня Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Рівненщині працювала ППО. На території області знищили одну повітряну ціль.

«Люди не постраждали. На місці збиття працюють відповідні служби», – повідомив у Telegram голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Додамо, що повітряна тривога у ніч на 19 вересня тривала у Рівненській області з 02:40 до 03:27. Повітряних силах ЗСУ заявили, що цієї ночі росіяни атакували Україну чотирма ракетами та 42 безпілотниками типу Shahed. Сили ППО знищили усі дрони та одну з ракет.