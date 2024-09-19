Вночі сили ППО збили на Рівненщині повітряну ціль росіян
Унаслідок ворожої атаки загиблих чи постраждалих не було
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Вночі 19 вересня Росія атакувала українські міста дронами та ракетами. Під час повітряної тривоги у низці областей, зокрема, й на Рівненщині працювала ППО. На території області знищили одну повітряну ціль.
«Люди не постраждали. На місці збиття працюють відповідні служби», – повідомив у Telegram голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Додамо, що повітряна тривога у ніч на 19 вересня тривала у Рівненській області з 02:40 до 03:27. Повітряних силах ЗСУ заявили, що цієї ночі росіяни атакували Україну чотирма ракетами та 42 безпілотниками типу Shahed. Сили ППО знищили усі дрони та одну з ракет.
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