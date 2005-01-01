Під час пожежі в Мурованому 49-річний чоловік отримав опіки 85% тіла

СуспільствоКатерина Родак, 13 червня3840

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У селі Муроване, що біля Львова, трапилась пожежа у приватному будинку, під час якої отримав опіки 49-річний чоловік. Про це ZAXID.NET повідомив співробітник прес-служби ГУ ДСНС у Львівській області Ігор Курус.

Повідомлення про пожежу на вул. Будівельній у Мурованому надійшло до рятувальників о 16:15. Пожежу у цегляному житловому будинку вдалося загасити о 16:48.

Під час пожежі опіки тіла отримав 49-річний власник будинку, якого «швидка» забрала в опіковий центр 8-ї клінічної лікарні Львова.

Причину та наслідки цієї пожежі наразі встановлюють.

Наслідки пожежі в будинку у Мурованому (фото ДСНС)

P.S. У четвер, 14 червня, прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області повідомила, що чоловік під час пожежі отримав опіки 85% тіла (опіки ІІІ ступеню). Його знайшли біля будинку у важкому стані пожежники, коли приїхали на виклик. Також рятувальники повідомили, що під час пожежі згоріло 40 м2 будинку, вікна та двері.

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