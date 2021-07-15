Чоловік вдарив односельця ножем у груди, потерпілий помер на місці

У селі Нове Давидково Мукачівського району 35-річний місцевий житель під час сварки ножем вбив свого 42-річного односельця. Поліція затримала підозрюваного, йому загрожує до 15 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, вбивство сталося ще вночі вівторка, 13 липня. Близько 23:30 медики повідомили правоохоронцям, що констатували смерть 42-річного місцевого жителя.

«Того вечора потерпілий разом з товаришами розпивали спиртні напої. Під час застілля між власником помешкання та його 35-річним гостем виник конфлікт, у ході якого останній ножем вдарив односельця у груди. Травмований чоловік вийшов зі свого помешкання та встиг дійти до вхідних воріт сусідів, просячи про допомогу. Однак, не дочекавшись порятунку, 42-літній житель села помер на місці», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Ніж, яким було скоєно вбивство, поліцейські знайшли на сусідському подвір’ї. 35-річному чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному – 15 років позбавлення волі.