Британські винищувачі «Ураган» знайшли під час розкопок біля Києва

Фахівці Національного музею авіації України провели розкопки в яру під Києвом через виявлену нерозірвану бомбу часів Другої світової війни. Однак у процесі розкопок металошукачі знайшли також вісім британських винищувачів Hawker Hurricane («ураган»), пише BBC.

Як йдеться в публікації, Велика Британія відправила ці літаки як частину пакета союзницької військової підтримки СРСР, яку оплачували Сполучені Штати за схемою ленд-лізу.

Авіаційні експерти повідомили, що в Україні вперше знайшли залишки такої кількості Hurricane, хоча з 1941 до 1944 року для підтримки радянських військових до СРСР відправили близько 3 тис. британських винищувачів. Більшість з них знищили під час боїв, а частину розібрали.

Архівне фото британського винищувача «Ураган», фото Державного музею авіації

Як нагадує BBC, за законами ленд-лізу Радянський Союз мав оплатити будь-яку військову техніку від союзників, яка залишилася неушкодженою після війни. Натомість СРСР навмисно пошкоджував і ховав її. Так сталося і з вісьмома Hurricane – у них вилучили інструменти, радіостанції, кулемети та будь-який корисний металобрухт, скинули тракторами в неглибокий яр і засипали землею. До цього їх використовували для захисту основних транспортних вузлів.

Керівник наукової частини музею Валерій Романенко зазначив, що «Урагани» відіграли важливу роль в історії України, тому що «Hurricane є символом британської допомоги в роки Другої світової війни, так само як ми дуже цінуємо британську допомогу зараз».